Iran: autorità dirottano su isola di Kish aereo diretto a Dubai con a bordo famiglia ex calciatore Ali Daei

- Le autorità iraniane hanno dirottato dalla sua rotta un aereo in volo da Teheran a Dubai con a bordo i familiari della leggenda del calcio iraniano Ali Daei, che ha sostenuto le proteste in questi mesi scoppiate a settembre dopo la morte della 22enne curda, Mahsa Amini. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Isna”. Daei, 53 anni, ex attaccante della Bundesliga tedesca è uno dei calciatori iraniani più famosi. Secondo quanto riporta la “Isna”, Daei ha affermato che sua moglie e sua figlia erano in volo su un aereo della compagnia Mahan Air decollato dall’aeroporto di Teheran e dirette a Dubai negli Emirati Arabi Uniti, quando le autorità iraniane hanno dirottato il velivolo sull'isola iraniana di Kish nel Golfo Persico, facendole sbarcare. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa iraniana “Irna”, la magistratura ha affermato che "la moglie di Daei si era impegnata a informare le istituzioni competenti della sua decisione prima di lasciare il Paese", in seguito alla loro "associazione con i gruppi contro la rivoluzione islamica”. Sempre secondo l’agenzia di stampa governativa iraniana, "il volo è atterrato all'aeroporto di Kish e la moglie e la figlia di Ali Daei sono scese dall'aereo". (segue) (Res)