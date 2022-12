Iran: autorità dirottano su isola di Kish aereo diretto a Dubai con a bordo famiglia ex calciatore Ali Daei (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex giocatore del Bayern Monaco ha dichiarato di essere stato oggetto di minacce dopo aver appoggiato le proteste scatenate dalla morte della Amini il 16 settembre scorso a Teheran dopo il suo arresto da parte della polizia morale per aver indossato il velo in modo scorretto. Daei il 27 settembre ha usato i social per invitare il governo a “risolvere i problemi del popolo iraniano piuttosto che usare la repressione, la violenza e gli arresti”. A ottobre, Daei ha affermato ai media internazionali, che il suo passaporto era stato confiscato dalla polizia al suo ritorno dall'estero, prima di essergli restituito pochi giorni dopo. L’ex calciatore ha inoltre affermato non essere andato ai Mondiali in Qatar a causa della repressione delle proteste da parte delle autorità iraniane. All'inizio di dicembre, la sua gioielleria e il suo ristorante nel nord alla moda di Teheran sono stati sequestrati, con i media locali che hanno riferito che era stata ordinata la chiusura per "cooperazione con gruppi antirivoluzionari nel cyberspazio per interrompere la pace e gli affari del mercato". (Res)