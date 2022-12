Corea del Sud: Yoon concede la grazia all'ex presidente Lee Myung-bak

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Corea del Sud, Yoon Suk-yeol, ha concesso la grazia all'ex presidente Lee Myung-bak e ad altri ex politici esponenti del Partito democratico condannati per reati corruttivi, incluso l'ex governatore della provincia di Gyeongsang, Kim Koung-soo. Lo ha annunciato oggi il ministro della Giustizia sudcoreano, Han Dong-hoon, precisando che il provvedimento diverrà effettivo domani. L'ex presidente Lee, oggi 81enne, era stato condannato a 17 anni di reclusione per i reati di corruzione e appropriazione indebita. La condanna era stata sospesa lo scorso agosto, dopo circa due anni di reclusione, in considerazione del precario stato di salute di Lee, che soffre di malattie croniche. Dal suo insediamento a capo dello Stato, lo scorso maggio, Yoon ha già concesso la grazia al presidente esecutivo di Samsung Electronics Lee Jae-yong e di altri imprenditori condannati per reati corruttivi. (Git)