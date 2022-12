Afghanistan: Ong sospendono attività dopo il divieto per le donne di lavorare nelle organizzazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono almeno cinque le organizzazioni non governative straniere attive in Afghanistan che hanno sospeso le proprie attività nel Paese dopo che i talebani hanno imposto il divieto per donne di lavorare nelle Ong sia locali sia straniere. "Mentre facciamo chiarezza su questo annuncio, sospendiamo i nostri programmi, chiedendo che uomini e donne possano continuare a contribuire allo stesso modo ai nostri interventi salvavita in Afghanistan". Questo il commento congiunto di Inger Ashing, amministratrice delegata di Save the Children, Jan Egeland, segretario generale del Consiglio norvegese per i rifugiati e Sofia Sprechmann Sinerio, segretario generale, di Care International. Secondo quanto riferito dall’emittente panaraba “Al Arabiya”, sono altre due le organizzazioni che hanno adottato questa misura, ovvero Action Aid e Christian Aid. Da parte sua, la missione delle Nazioni Unite in Afghanistan ha esortato il ministro dell'Economia ad interim del governo talebano a revocare la decisione, evidenziando che milioni di afgani hanno bisogno di aiuti umanitari e di assistenza.(Res)