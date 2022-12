Myanmar: attesi in settimana ultimi verdetti a carico di Ang San Suu Kyi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri nominato dalla giunta militare che ha preso il potere in Myanmar nel febbraio del 2021, Wunna Maung Lwin, ha incontrato il 22 dicembre a Bangkok i capi delle diplomazie di Cambogia, Laos, Vietnam e Thailandia per una “consultazione informale” sulla crisi. Lo ha reso noto la portavoce del ministero degli Esteri thailandese, Kanchana Patarachoke, precisando che la riunione non è stata organizzata per conto dell’Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (Asean), ma è volta a contribuire agli sforzi di quest’ultima per la ricerca di una soluzione politica. L’incontro è stato presieduto dal ministro degli Esteri di Bangkok, Don Pramudwinai. “C’è stata l’opportunità di ascoltare la versione del Myanmar e di scambiare idee sulle strategie per il ritorno alla normalità nel Paese. Ci si è concentrati soprattutto sulla necessità di favorire l’assistenza umanitaria e di trovare nuovi approcci per sostenere l’attuazione del Consenso in cinque punti”, ha spiegato Kanchana, facendo riferimento all’intesa tra l’Asean e la giunta militare birmana che risale all’aprile del 2021 e che non ha mai trovato piena attuazione. (segue) (Inn)