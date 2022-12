Regno Unito: novanta migranti hanno attraversato la Manica il giorno di Natale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Novanta migranti hanno attraversato la Manica su due piccole imbarcazioni il giorno di Natale. Come riporta il quotidiano "The Telegraph", le traversate hanno portato a 45.756 il totale provvisorio di migranti che quest'anno hanno effettuato il viaggio dalla Francia passando per il Canale della Manica. Il governo britannico sta lavorando per inasprire le regole sull'immigrazione con l'obiettivo di frenare il numero di arrivi illegali nel Paese, e il primo ministro del Regno Unito, Rishi Sunak, ha promesso una legislazione nel nuovo anno per affrontare la situazione.(Rel)