Germania: “Ard”, talpa nel Bnd ha trasmesso a Russia dati segreti su Ucraina

- Dati “segreti” sulla situazione in Ucraina sarebbero tra il materiale trasmesso alla Russia dalla sua “talpa” nell'Ufficio federale per le informazioni (Bnd), l'agenzia di intelligence esterna della Germania. È quanto riferisce l'emittente radiotelevisiva “Ard”, aggiungendo che l'agente potrebbe essere stato ricattato dai suoi referenti russi, Potrebbe trattarsi del Servizio per le informazioni internazionale (Svr), l'agenzia di intelligence esterna di Mosca. Scoperta dallo stesso Bnd, la “talpa” è stata arrestata con l'accusa di tradimento su mandato della Procura generale federale (Gba). Ora, gli inquirenti indagano su possibili sostenitori o complici. Intanto, come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, non si sa nulla sulla funzione che l'arrestato svolgeva nel Bnd. Per il quotidiano “Die Welt”, l'agente era un caposezione nel reparto di ricognizione tecnica, con accesso alle intercettazioni delle telecomunicazioni su scala globale e a dati raccolti dai servizi segreti dei Paesi alleati della Germania. Il reato di tradimento comporta una pena detentiva da almeno un anno a un massimo di 15 anni, e in casi particolarmente gravi può arrivare anche all'ergastolo.(Geb)