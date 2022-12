Usa: vendite al dettaglio in crescita del 7,6 per cento nel periodo pre-natalizio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno registrato un aumento delle vendite al dettaglio del 7,6 per cento annuo durante le festività pre-natalizie, nonostante le pressioni legate all'inflazione e i timori di una recessione. E' quanto emerge dall'indicatore Mastercard's SpendingPulse, relativo al periodo compreso tra il primo novembre e il 24 dicembre scorsi. La crescita è inferiore a quella dell'8,8 per cento registrata lo scorso anno, ma comunque superiore alle previsioni degli economisti. L'e-commerce ha rappresentato quest'anno il 21,6 per cento del totale delle vendite al dettaglio negli Usa, una quota superiore a quella registrata nei due anni precedenti. E' inoltre aumentata del 15,1 per cento la spesa dei consumatori statunitensi per le cene fuori porta. I consumi al dettaglio rappresentano quasi il 70 per cento del prodotto interno lordo statunitense. (Was)