Corea del Nord: Kim Jong-un apre incontro di fine anno del Partito del lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha presieduto ieri l'apertura del Sesto incontro plenario allargato dell'Ottavo Comitato centrale del Partito del Lavoro. Lo riferiscono i media di Stato nordcoreani, secondo cui la prima giornata dei lavori si è conclusa con l'approvazione di cinque voci in agenda, inclusa la revisione dell'attuazione delle politiche e del bilancio del 2022, oltre all'approvazione del piano di lavoro e della bozza di bilancio per l'anno prossimo. L'incontro, che si protrarrà per un numero imprecisato di giorni, chiude un anno segnato da un numero senza precedenti di lanci di missili balistici e da un contesto di crescente tensione nella Penisola coreana, culminata ieri nella violazione dello spazio aereo sudcoreano da parte di diversi velivoli senza pilota nordcoreani. La Corea del Nord sconta anche sfide economiche senza precedenti, per effetto delle nuove sanzioni unilaterali varate a carico del Paese da Stati Uniti, Corea del Sud, Giappone e Unione europea. (segue) (Git)