Corea del Nord: Kim Jong-un apre incontro di fine anno del Partito del lavoro (2)

- Almeno cinque droni della Corea del Nord hanno attraversato il confine di fatto tra i due Paesi ieri, 26 dicembre, sorvolando lo spazio aereo della Corea del Sud per diverse ore prima di invertire la rotta. Lo ha ammesso il ministero della Difesa sudcoreano, secondo cui i droni sono stati avvistati nelle aree di Gimpo, Ganghwa e Paju. Uno dei droni si è spinto sino alla periferia settentrionale di Seul. Le forze armate sudcoreane hanno reagito dapprima ricorrendo a colpi d'avvertimento, e poi tentando senza successo di abbattere i velivoli senza pilota, che avrebbero effettuato manovre evasive ed evitato oltre un centinaio di proiettili di diverso calibro. Un aereo biposto d'attacco leggero KA-1, decollato per tentare di intercettare uno dei velivoli nordcoreani, si è inoltre schiantato al suolo nella contea di Hoengseong, a est della capitale. Le ragioni dello schianto non sono state divulgate, ma secondo il ministero della Difesa sudcoreano i piloti sono sopravvissuti. L'intrusione dei droni nordcoreani sembra essere una risposta al rafforzamento delle attività di sorveglianza e ricognizione effettuate dagli Stati Uniti nella Penisola coreana. Seul ha denunciato l'intrusione come una "ovvia provocazione", che giunge una settimana dopo una esercitazione aerea congiunta cui ha preso parte anche un bombardiere strategico statunitense B-52. (segue) (Git)