Usa: migranti, Casa Bianca accusa governatore del Texas Abbott di "abbandono di minori"

- La Casa Bianca è intervenuta ieri nella polemica suscitata dall'ultimo trasferimento di migranti dal Texas a Washington, accusando il governatore repubblicano del Texas, Greg Abbott, di aver "abbandonato" minori su una strada nel pieno della tempesta invernale che imperversa sul Paese. A innescare la reazione della Casa Bianca è stato l'arrivo di tre autobus di migranti di fronte alla residenza della vicepresidente Usa Kamala Harris a Washington, la Vigilia di Natale. Il trasferimento è parte dei ricollocamenti interni su base volontaria intrapresi dal Texas in polemica col governo federale, che Abbott accusa di ignorare la crisi migratoria senza precedenti al confine col Messico. I trasferimenti di migranti dal confine texano con il Messico verso grandi città a guida democratica come Washington e New York sono oggetto di polemiche da mesi. L'arrivo degli autobus di fronte alla residenza di Harris, senza preavviso e in condizioni meteorologiche estreme, con temperature ben al di sotto dello zero, ha suscitato però una reazione ancor più forte da parte della Casa Bianca, che ha accusato Abbott di una "messinscena crudele, pericolosa e vergognosa". "Il governatore Abbott ha abbandonato bambini sul ciglio di una strada alla Vigilia di Natale con temperature sotto lo zero, senza coordinarsi con le autorità federali o locali", ha scritto in una nota il portavoce della Casa Bianca Abdullah Hasan. (segue) (Was)