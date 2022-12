Usa: migranti, Casa Bianca accusa governatore del Texas Abbott di "abbandono di minori" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come abbiamo ripetutamente affermato, siamo pronti a lavorare con chiunque - Repubblicani o Democratici - a soluzioni reali, come la riforma globale dell'immigrazione (...) che il presidente Biden ha inviato al Congresso nel primo giorno del suo mandato", prosegue la nota. Il governatore del Texas ha inviato una lettera a Biden la scorsa settimana, chiedendo un intervento immediato del governo federale per arginare la crisi migratoria al confine meridionale del Paese, dove quest'anno sono stati registrati oltre due milioni e mezzo di ingressi illegali. "Tu e la tua amministrazione dovete smettere di mentire affermando che il confine è sicuro, e mobilitare immediatamente le risorse federali per far fronte ai gravi problemi che hai causato", afferma la lettera del governatore. (Was)