Siria: attacco dello Stato islamico vicino a prigione del nord, 6 morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno sei persone sono rimaste uccise, ieri, a seguito di un attentato attribuito allo Stato islamico (Is) a Raqqa, nel nord della Siria, lanciato contro il quartier generale della sicurezza situato vicino a una prigione dell'intelligence militare, che ospita quasi 900 detenuti affiliati all’organizzazione terroristica. Lo ha riferito l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra ma con una vasta rete di fonti sul campo, precisando che tra le vittime vi sono membri delle Forze democratiche siriane (Fds), le milizie curdo-arabe alleate degli Stati Uniti nella lotta contro lo Stato islamico, e delle forze di sicurezza interna Asayish. Inoltre, secondo il Sohr, almeno un combattente dell’Is è rimasto ucciso. L’attacco ha fatto seguito a scontri tra militanti jihadisti e membri Asaysh ed era presumibilmente volto a liberare i prigionieri.(Lib)