Thailandia: produzione industriale in calo del 5,6 per cento a novembre

- L'indice della produzione manifatturiera della Thailandia ha registrato un calo del 5,6 per cento su base annua nel mese di novembre, il dato peggiore da 27 mesi a questa parte, per effetto del rallentamento della domanda globale e della manutenzione di stabilimenti per la raffinazione petrolifera nel Paese. Lo ha riferito oggi il ministero dell'Industria Thailandese. A ottobre la produzione industriale del Paese aveva registrato una contrazione del 3,95 per cento. (segue) (Fim)