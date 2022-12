Thailandia: produzione industriale in calo del 5,6 per cento a novembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla fine di novembre la Banca della Thailandia ha aumentato il suo tasso di riferimento chiave di un quarto di punto percentuale all'1,25 per cento. Si tratta del terzo aumento consecutivo effettuato dalla banca centrale, che ha portato il tasso chiave ai massimi da febbraio 2020. L'intervento della banca era stato previsto dagli economisti. Piti Disyatat, segretario del comitato per la politica monetaria della banca centrale, ha dichiarato che la banca ritiene "che la normalizzazione della politica sia l'indirizzo appropriato per la politica monetaria, date le prospettive di crescita e inflazione". L'inflazione al consumo in Thailandia si è attestato al 5,98 per cento a ottobre, in calo rispetto al 6,41 per cento del mese precedente e al 7,86 per cento di agosto, il dato più alto registrato nel Paese da 14 anni a questa parte. (segue) (Fim)