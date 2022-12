Thailandia: produzione industriale in calo del 5,6 per cento a novembre (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Thailandia ha registrato un incremento del prodotto interno lordo nazionale del 4,5 per cento su base annua nel terzo trimestre di quest'anno, grazie alla ripresa dei flussi turistici e dei consumi privati. Il dato, comunicato dal Consiglio nazionale per lo sviluppo economico e sociale, corrisponde alle previsioni degli economisti. Il Consiglio prevede che l'economia thailandese conseguirà una crescita del 3,2 per cento nell'arco dell'intero 2022, una proiezione superiore a quella formulata nel mese di agosto. (Fim)