Energia: ecco la nuova mappa dei flussi del gas in Italia (5)

- In base ai dati forniti da Snam, sono giunti in Italia 7 miliardi metri cubi di gas tramite il gasdotto Trans Europa Naturgas Pipeline (Tenp) in Germania, che portano il gas dal Nord Europa all’Italia tramite il Transitgas, che attraversa la Svizzera approdando al passo di Gries. L’importanza del gas nordeuropeo è aumentata in modo consistente nell’ultimo anno, dopo che per anni i flussi erano calati a causa anche di una diminuzione strutturale della produzione nei giacimenti norvegesi. In base a dati del ministero della Transizione ecologica le importazioni nel periodo gennaio-ottobre 2022 dai giacimenti nordeuropei hanno registrato un aumento del 372,2 per cento rispetto allo stesso periodo del 2021. (segue) (Res)