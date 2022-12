Regno Unito: dalla morte di Elisabetta alla docu-serie di Harry e Meghan, il complicato anno dei reali britannici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Re Carlo III, che ha da poco superato lo spartiacque dei 100 giorni da monarca, si è messo subito al lavoro nel tentativo di lasciare la sua impronta. Uno dei primi atti del nuovo re è stato quello di concedere al figlio maggiore ed erede, il principe William, e a sua moglie, Kate Middleton, i titoli di principe e principessa del Galles, un ruolo precedentemente ricoperto dalla defunta principessa Diana. Carlo ha poi nominato sua sorella e suo fratello minore - la principessa Anna e il principe Edoardo - consiglieri di Stato, un titolo che permette a entrambi di agire come rappresentanti reali in sostituzione del monarca negli incarichi ufficiali della famiglia reale. Una mossa resa necessaria dal fatto che il principe Andrea (spogliato di tutti i suoi doveri reali dopo lo “scandalo Epstein” e le accuse di violenza sessuale) e il principe Harry non sono più disponibili. Il ritorno di Harry e Meghan al servizio della corona britannica sembra infatti sempre più improbabile, soprattutto dopo le accuse presentate nella loro docu-serie a tutta la famiglia Windsor. Tuttavia, sebbene i reali si siano rifiutati di rilasciare qualsiasi tipo di dichiarazione ufficiale dopo l'uscita dello show Netflix, il quotidiano "The Telegraph" ha rivelato che sua maestà invierà un invito a Harry e Meghan per presenziare all'incoronazione. Una fonte ha rivelato al quotidiano che "tutti i membri della famiglia saranno i benvenuti". Nel frattempo, re Carlo III sta facendo il pieno di impegni proprio in vista della sua incoronazione il prossimo 6 maggio, quando si accingerà ad affrontare quel destino per cui si è preparato per tutta la vita. (Rel)