Caso Orlandi: il fratello Pietro, auspico che impegno parlamento abbatta muro di omertà (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Orlandi ricorda il punto di svolta della vicenda, quando nel 2012 il mosaico stava per comporsi ma "inspiegabilmente, come una tempesta di sabbia, tutto è stato nuovamente ricoperto". Secondo il fratello di Emanuela “i vertici della gendarmeria vaticana nel 2012 avrebbero dimostrato a Capaldo, il magistrato che coordinava le indagini, la possibilità di fornire i fascicoli delle persone che hanno avuto un ruolo nella vicenda". Si trattava di alcuni ecclesiastici "ma a patto che oltre loro non si sarebbe andati". Tuttavia, prosegue Orlandi “a questa istanza i due 'inviati' hanno chiesto del tempo” e successivamente Pignatone tolse l'incarico a Capaldo fino a ottenere l’archiviazione del caso nel 2015. Inutili sono state le richieste "avanzate alla procura per avere informazioni su quel tentativo di trattativa. Così come inutili sono state le richieste mie, o del mio avvocato, di poter essere ascoltati dal promotore di giustizia Vaticano. Mai una risposta", sottolinea Pietro. Con la serie televisiva su Netflix la vicenda ha superato i confini nazionali. "Ho ricevuto - spiega il fratello della scomparsa - messaggi di solidarietà da tutto il mondo. Moltissimi dall'Argentina". Un grosso danno per l'immagine del Vaticano "e questo mi fa pensare che il segreto che nascondono deve essere terribile". Una commissione d'inchiesta parlamentare "tornerebbe utile - dice l'avvocato Laura Sgrò che assiste la famiglia Orlandi - per approfondire cose che non sono state approfondite" ma anche per dare spessore istituzionale alla ricerca della verità. "Se la eventuale commissione convocasse un rappresentante del Vaticano, questi sarebbe ovviamente libero di accettare o meno l'invito, ma nel caso non accettasse il confronto, dovrebbe spiegare perché”, conclude. (Rer)