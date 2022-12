Napoli: servono 10 milioni di euro per evitare l’aumento della tassa d’imbarco da Capodichino (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalla parte delle compagnie aeree e della Gesac si è schierato anche il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Il governatore ha reso noto di aver avuto un colloquio con il sindaco Gaetano Manfredi per valutare la possibilità di intervenire senza però penalizzare utenti, compagnie di volo e la società di gestione dell’aeroporto, impegnata in questa fase in una delicata operazione che dovrebbe portare alla fusione dello scalo di Capodichino e di quello di Costa d’Amalfi. Il sindaco, però, appare scettico: nei giorni scorsi ha ricordato come “l’aumento della tassa d’imbarco, così come l’incremento Irpef dello 0,1% nel 2023, sono impegni che ci erano stati chiesti dal governo come condizioni del Patto per Napoli”, indispensabile per arrivare a un riequilibrio del bilancio finanziario comunale. A tal proposito De Luca ha auspicato che “il governo dia la disponibilità affinchè si possano trovare soluzioni al problema”. Un problema che potrebbe essere risolto reperendo in un altro modo i 10 milioni di euro assicurati dall’aumento della tassa d’imbarco. (Ren)