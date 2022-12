Usa: tempesta invernale sul Nord-est, almeno 27 morti nella sola area di New York

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tempesta invernale che ha investito il Nord-est degli Stati Uniti, spingendo le temperature diverse decine di gradi sotto lo zero, ha già causato la morte di almeno 27 persone nella sola area di Buffalo, a New York. Lo hanno riferito le autorità locali, secondo cui il bilancio delle vittime è destinato ad aumentare nelle prossime ore. Il commissario della Polizia di Buffalo, Joseph Gramaglia, ha sollecitato gli abitanti a "non uscire di casa". La crisi è aggravata dall'inflazione dei prezzi dell'energia e dei combustibili che grava sulle famiglie statunitensi meno abbienti. Il bilancio nazionale provvisorio dell'ondata di maltempo è di almeno 49 vittime. La tempesta invernale abbattutasi sul Nord-est degli Stati Uniti giunge appena un mese dopo una nevicata senza precedenti. Secondo le autorità meteorologiche Usa, la neve continuerà a cadere sul Paese anche nelle prossime ore. (Was)