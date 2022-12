Corea del Nord: Pyongyang celebra il 50mo anniversario della Costituzione socialista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha presieduto un incontro dei vertici politici del Paese in occasione del 50mo anniversario della promulgazione della Costituzione socialista nordcoreana. Lo ha riferito oggi l'agenzia di stampa ufficiale Korean Central News Agency (Kcna). L'evento si è tenuto ieri nel Palazzo del congresso Mansudae, sede dell'Assemblea popolare suprema. Dalla sua ascesa al potere nel 2011 Kim non aveva mai presenziato a un evento di commemorazione dell'adozione della Costituzione. Choe Ryong-hae, presidente del Presidium dell'Assemblea popolare suprema, ha dichiarato che la Costituzione continuerà a "condurre la sua missione storica come potente arma per la causa della costruzione di uno Stato forte". (segue) (Git)