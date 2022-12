Usa: autorità federali accelerano revisione farmaco anti-overdose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Food and Drug Administration (Fda), agenzia federale statunitense responsabile della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmacologici, ha avviato una procedura di revisione accelerata di un nuovo farmaco per la cura dell'overdose da oppiacei, che se approvato sarà acquistabile senza ricetta medica. Lo ha comunicato l'azienda farmaceutica non profit Harm Reduction Therapeutics. Il farmaco in questione è il RiVive, uno spray nasale al naloxone. La decisione dell'Fda in merito al farmaco non dovrebbe comunque giungere prima della fine di aprile 2023. (Was)