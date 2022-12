Usa: ex vicepresidente Pence smentisce indiscrezioni su candidatura presidenziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex vicepresidente degli Stati Uniti, Mike Pence, ha negato tramite il suo portavoce, Devin O'Malley, di aver presentato documenti in vista di una sua candidatura alla Casa Bianca nel 2024. "L'ex vicepresidente Mike Pence non ha presentato la sua candidatura a presidente", ha scritto O'Malley su Twitter, commentando una indiscrezione pubblicata dal quotidiano "Washington Examiner". Il quotidiano aveva pubblicato anche un link a una domanda presentata a nome di Pence alla Commissione elettorale federale (Fec). Non è chiaro chi abbia presentato la domanda: secondo il quotidiano "New York Times", potrebbe essersi trattato di uno scherzo. Ad oggi l'ex presidente Donald Trump è il solo repubblicano ad aver formalmente annunciato la propria candidatura alla Casa Bianca in visita delle elezioni 2024. (Was)