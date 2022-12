Usa: deputato repubblicano eletto Santos ammette di aver mentito sui suoi titoli accademici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato statunitense eletto George Santos, esponente del Partito repubblicano, ha ammesso di aver mentito in merito ai suoi titoli accademici e ai suoi trascorsi professionali durante la campagna in vista delle elezioni di medio termine, che si sono tenute il mese scorso. Santos, che proprio a novembre ha sconfitto il suo avversario democratico Robert Zimmerman nell'elezione per il terzo distretto congressuale di New York, ha però ribadito l'intenzione di assumere l'incarico. A sollevare dubbi in merito al curriculum di Santos, subito dopo la sua vittoria alle urne, era stato il quotidiano "New York Times". Nel suo curriculum, il repubblicano affermava di aver conseguito lauree in finanza ed economia alla New York University e al Baruch College: in entrambi i casi, però, il deputato eletto avrebbe frequentato corsi senza conseguire i titoli di studio. "Il mio peccato è stato di abbellire il mio curriculum. Mi dispiace", ha dichiarato il repubblicano in una intervista al "New York Post". "Non sono un criminale. Questa controversia non mi preclude un mandato legislativo di successo", ha sostenuto Santos. (Was)