Imprese: Toyota registra record di produzione a novembre

- Toyota Motor Corp. ha annunciato di aver conseguito il mese scorso un aumento della produzione globale dell'1,5 per cento su base annua a 833.104 autovetture, un dato senza precedenti per l'azienda nel mese di novembre. La produzione di Toyota al di fuori del Giappone è aumentata del 3,8 per cento a 566.930 autovetture, mentre la produzione nel Nord America è aumentata del 5,9 per cento. La produzione in Cina, di contro, ha registrato una contrazione dell'11,1 per cento, legata alle ricadute economiche della pandemia in quel Paese. La produzione globale complessiva dei primi otto costruttori di automobili giapponesi è calata a novembre del 4,3 per cento, a 2,1 milioni di unità. (Git)