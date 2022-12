Scuola: l’autunno caldo a Roma è segnato dalle occupazioni lampo in 21 istituti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Solo dalla fine di novembre le occupazioni lampo a Roma hanno riguardato l'istituto Confalonieri De Chirico, l'artistico a due passi da Porta Metronia, il Cine-tv Roberto Rossellini, il liceo Orazio a Talenti, lo scientifico Avogadro in zona Trieste-Salario e il liceo classico Bertrand Russell di via Tuscolana. Infine, a dicembre, a protestare erano stati gli alunni del liceo Cavour, a due passi dal Colosseo, e del liceo scientifico Tullio Levi Civita e dell’istituto Di Vittorio-Lattanzio, entrambi in zona Prenestino Labicano. L’ultima occupazione, è avvenuta pochi giorni fa al liceo classico Plauto, in zona Spinaceto. Le proteste dal centro si sono allargate anche alla periferia abbracciando l’istituto nautico Marcantonio Colonna di Anzio e quello tecnico Leonardo Pisano di Guidonia. E non sono mancate tensioni tra gruppi studenteschi: dagli scontri all'università La Sapienza alle rivendicazioni di attacchi in sezioni di gruppi studenteschi afferenti ai partiti del di destra. (segue) (Rer)