Energia: ecco la nuova mappa dei flussi del gas in Italia

- L’invasione russa dell’Ucraina ha costretto i Paesi europei, in particolare l’Italia, a rivedere completamente i propri approvvigionamenti di gas, in quello che ha rappresentato un vero e proprio “ribaltamento della clessidra” dei flussi. A dieci mesi dall’esplosione della guerra in Ucraina la Russia, da cui in precedenza l’Italia importava circa il 40 per cento, è stata sostituita dall’Algeria come primo fornitore di gas, insieme ad altri fornitori come l’Azerbaigian, grazie alle politiche condotte dal precedente governo guidato da Mario Draghi e la sottoscrizione di nuovi contratti con i Paesi fornitori. “Abbiamo girato il Paese come una clessidra e quindi abbiamo cominciato a ricevere molti più flussi da Sud, che oggi coprono più dell'80 per cento del nostro fabbisogno, mentre si sono ridotti quelli da Nord", ha più volte dichiarato in queste settimane l’amministratore delegato di Snam, Stefano Venier. (segue) (Res)