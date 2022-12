Regno Unito: dalla morte di Elisabetta alla docu-serie di Harry e Meghan, il complicato anno dei reali britannici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L'analisi e il monitoraggio di fonti di informazione, il bollettino sulla stampa internazionale e il notiziario sono fiori all'occhiello di Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Il 2022 sarà sicuramente ricordato come uno degli anni più turbolenti nella storia della famiglia reale britannica. Sono ancora fresche le accuse lanciate dal principe Harry e Meghan Markle nei confronti del principe William e di re Carlo III. Nella loro docu-serie, disponibile in streaming sulla piattaforma Netflix, il duca e la duchessa del Sussex hanno dipinto un quadro ben definito che mostra le problematiche tra loro e i membri della famiglia, in mezzo a quella che descrivono come una copertura razzista e diffamatoria da parte dei media britannici. Il 2022 sarà però soprattutto ricordato come l'anno in cui è venuta a mancare la regina Elisabetta II. Monarca regnante più longeva del Regno Unito, e pietra angolare dei cittadini britannici per gran parte di un secolo assai burrascoso, Elisabetta II aveva celebrato 70 anni sul trono con un giubileo di platino, quattro giorni di festa nazione, a inizio giugno. Ma già in quell'occasione c'erano stati segnali che la sua salute stava rapidamente peggiorando. Le apparizioni pubbliche sono diventate sempre più rare, finché l'8 settembre, appena due giorni dopo aver nominato Liz Truss come quindicesima prima ministra del suo regno, la sovrana si è spenta nella sua residenza scozzese all'età di 96 anni. È stata la fine di un'era - come hanno più volte ripetuto i cittadini britannici - sia per la nazione che per la famiglia reale stessa. Il primogenito di sua maestà è diventato automaticamente re Carlo III e, secondo uno degli ultimi desideri di Elisabetta II, Camilla ha preso il posto di regina consorte. (segue) (Rel)