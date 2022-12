Giappone: ministro della Ricostruzione prossimo alle dimissioni a seguito di scandali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Ricostruzione del Giappone, Kenya Akiba, si prepara a rassegnare le dimissioni a seguito di uno scandalo relativo alla ricezione di fondi politici e dei suoi contatti personali con la Chiesa dell'unificazione. Lo anticipano i media giapponesi, ricordando che Akiba sarà il quarto ministro a rassegnare le dimissioni dall'insediamento del primo ministro Fumio Kishida. Il ministro era oggetto di richieste di dimissioni incrociate da settimane in vista dell'apertura della prossima sessione ordinaria della Dieta, nel mese di gennaio. Le dimissioni di Akiba rischiano di tramutarsi in un ulteriore colpo al tasso di approvazione del governo in carica, prossima al "livello pericoloso" del 30 per cento; l'allontanamento del ministro consentirà però alla maggioranza parlamentare di affrontare più agevolmente il dibattito riguardo una serie di importanti provvedimenti, come il bilancio per l'anno fiscale 2023. (Git)