Balcani: l’anno del rilancio dell’allargamento Ue tra luci e ombre (2)

- Altro passaggio importante, sul finale di questo 2022, è stato infatti il riconoscimento dello status di Paese candidato della Bosnia Erzegovina da parte del Consiglio europeo, nell’ultima riunione di dicembre. Una decisione anche questa storica per un Paese che aveva presentato la domanda nel 2016 senza, tuttavia, avere prospettive concrete per via della perenne frammentazione politica di uno Stato – il più colpito dalla guerra dei Balcani - diviso a vari livelli amministrativi e senza una reale coesione. Si è trattata di una mossa forse più politica che tecnica da parte dell’Unione europea per dare un ulteriore segnale in controtendenza rispetto alla stasi che per anni ha contraddistinto l’allargamento a questo versante dell’Europa. Tanto più nel contesto della guerra di aggressione della Russia in Ucraina che ha portato ad un altro riconoscimento dello status di candidato – questa volta con tempi record – ovvero alla stessa Kiev, oltre che alla Moldova ed a una chiara prospettiva di integrazione per la Georgia. Tutti Paesi del vicinato orientale che devono fare i conti con la pressione russa dentro e fuori i loro confini. Motivo per il quale l’ultimo veto, quello della Croazia nei confronti della Bosnia, è saltato in dirittura finale dopo le modifiche elettorali avvenute nel Paese balcanico a poche ore delle elezioni generali del 2 ottobre. Da tempo Zagabria chiedeva una maggiore rappresentanza a tutti i livelli amministrativi della comunità croata in un Paese che conta 518 cariche elettive, tra Presidenza tripartita, Camera dei rappresentanti a livello statale, Camera dei rappresentanti della Federazione, l’Assemblea nazionale e il presidente e i vicepresidenti della Republika Srpska (entità serba della Bosnia) e le assemblee parlamentari a livello locale. L’Alto rappresentante dell’Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, ha parlato di una decisione a favore del “popolo bosniaco” in modo da dare una iniezione di fiducia nelle istituzioni comunitarie. Ciononostante le divisioni e le ferite nel Paese sono ancora marcate e non sarà facile superare in Bosnia, così come in altri Paesi della regione, quel senso di scetticismo nella popolazione che vive da anni sulla sua pelle un pericoloso e sempre acceso scontro politico tra le leadership delle diverse etnie sullo sfondo di interessi di Paesi terzi. (segue) (Res)