Libano: da Svizzera del Medio Oriente a polveriera, la parabola discendente del Paese dei cedri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Libano è in preda a una crisi economica descritta dalla Banca mondiale come una delle peggiori della storia moderna e deve ancora attuare le riforme strutturali e finanziarie necessarie per sbloccare 3 miliardi di dollari di assistenza dal Fondo monetario internazionale (Fmi). A ciò si aggiungono lo stallo presidenziale e governativo, oltre a un peggioramento delle condizioni socio-economiche che in futuro potrebbe sfociare in tensioni armate coinvolgendo i movimenti estremisti di matrice religiosa. I politici libanesi sono bloccati sulla formazione di un nuovo esecutivo a sette mesi dalle elezioni parlamentari, avvenute il 15 maggio 2022. Inoltre, dopo ben dieci sessioni parlamentari, i deputati non sono riusciti a eleggere il successore dell'ex presidente Michel Aoun, il cui mandato si è concluso il 31 ottobre 2022. Il Libano era rimasto senza presidente per due anni e mezzo fino all'elezione di Aoun da parte del Parlamento composto da 128 seggi nel 2016. Il suo predecessore, Michel Sleiman, era stato eletto nel 2008 dopo che la carica era rimasta vacante per 18 mesi. Le riforme politiche chieste dalla comunità internazionale dipendono dalla formazione di un nuovo governo, dall'elezione di un nuovo presidente e dal consenso dell'élite politica del Paese, ma lo stallo decisionale potrebbe richiedere persino una modifica delle carte fondamentali su cui si basa l’articolato sistema politico confessionale libanese. Per tracciare uno scenario sul futuro del Paese dei cedri, "Agenzia Nova" ha parlato con due analiste e cultori della materia. (segue) (Res)