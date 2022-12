Lombardia 2023: Majorino, situazione Beccaria sconfitta per tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ha ragione Giuseppe Sala. Basta chiacchiere. la situazione del Beccaria è una sconfitta per tutti". Lo afferma il candidato alla presidenza di Regione Lombardia, Pierfrancesco Majorino, sulla situazione relativa all’Istituto minorile Beccaria. "A fronte di uno straordinario tessuto di volontari, operatori e associazioni che anima progetti bellissimi all’interno dell’istituto, vi è un'istituzione che per troppo tempo è stata lasciata sola. Senza una guida. La funzione rieducativa della pena è un compito che la Costituzione assegna allo Stato" prosegue il candidato dem. "Sul Beccaria occorre tornare a investire e non solo gridare allo sconcerto come alcuni fanno. Non si possono più considerare gli istituti di pena l’ultima ruota del carro salvo ricordarsi di essi quando avvengono fatti come quelli di ieri” conclude Majorino. (Com)