Siccità: Lombardia chiude il 2022 con -30 per cento delle risorse idriche

- La Lombardia chiude il 2022 con una pesante eredità, lasciata dall’emergenza idrica estiva, che vede mancare all’appello circa il 30 per cento dell’acqua, 900 milioni di metri cubi, sul totale delle riserve di cui dispone in media la regione in dicembre. Il deficit è tale che, ha dichiarato a Nova Paola Parravicini del Servizio IdroMeteo di Arpa Lombardia, per quanto sia presto per poter fare previsioni, ciò che si può rilevare fino a ora è che difficilmente basteranno delle precipitazioni nella media, come quelle del mese in corso, per compensare il deficit delle riserve regionali. “La precipitazione del mese di dicembre – ha evidenziato l’idrologa di Arpa – è già in media, novembre è stato sotto media, ottobre pure e settembre circa in media. Considerando però che il mese precedente in media era stato novembre 2021, avere una precipitazione nella media non ci basterà. Se vogliamo arrivare in aprile, all'apertura della stagione irrigua, con una situazione prossima a quella che è la media del periodo, la precipitazione invernale dovrà essere superiore. Naturalmente gli invasi non sono direttamente collegati alle precipitazioni. Ovvio che se piove si riempiono, ma hanno anche una questione di gestione”. (segue) (Rem)