Siccità: Lombardia chiude il 2022 con -30 per cento delle risorse idriche (2)

- Stando ai dati di Arpa Lombardia, infatti, se tra il 2006 e il 2020 in media a metà dicembre il totale di metri cubi d’acqua regionali era di 2700 milioni, oggi ci si aggira intorno ai 1800, di cui circa un migliaio di manto nevoso, 500 negli invasi artificiali e i restanti contenuti nei grandi laghi lombardi. Nello specifico il deficit, ha evidenziato Parravicini, “è attualmente del 14 per cento circa per quanto riguarda il manto nevoso, del 30 per cento per gli invasi e del 56 per cento per i grandi laghi”. “Dobbiamo tutti entrare nell’ottica che è necessario adeguare le nostre attività, nel senso che è necessario superare il concetto, comune in Lombardia e nel nord Italia, di avere acqua in abbondanza per tutti: per l’idroelettrico, per l’agricoltura e per il turismo” ha commentato a Nova, alla luce dell’attuale situazione, l’assessore alla montagna e ai piccoli comuni della Regione Lombardia, Massimo Sertori, al lavoro da quest’estate sugli invasi alpini per arginare i danni inferti dalla siccità e, soprattutto, per arrivare al 2023 con la maggior preparazione possibile. “Qualcosa – ha sottolineato Sertori - dovremo sacrificare, o meglio un po’ tutti, nei diversi comparti, dovremo fare dei sacrifici e gestire in modo condiviso la risorsa avendo chiaro che ci sono priorità di utilizzo, tra queste sicuramente l’agricoltura”. (segue) (Rem)