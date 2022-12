Siccità: Lombardia chiude il 2022 con -30 per cento delle risorse idriche (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tuttavia, nonostante l’annata nera, alcuni inverni hanno presentato situazioni di partenza ben peggiori. È indicativo infatti che, come ha sottolineato Parravicini, “paradossalmente l'anno scorso”, in questo stesso periodo, “eravamo messi peggio, quasi del 40 per cento sotto la media, perché non avevamo ancora la neve, eravamo partiti con il calcolo della neve questa settimana, mentre quest'anno siamo partiti con due settimane di anticipo e ne avevamo già di più”. Tutto, in definitiva, dipenderà da quanta precipitazione avremo nei prossimi mesi, perché comunque come abbiamo visto dalle analisi del 2015 e 2017, le crisi idriche hanno genesi molto diverse. Possiamo avere inverni normalmente piovosi e poi estate siccitose e calde, oppure il contrario o, come l'anno scorso, sia inverno siccitoso che estate con piogge sotto la media”, ha concluso Parravicini. A livello economico, ha ricordato Sertori, in Lombardia sono stati stimati danni da siccità “per circa 417 milioni di euro, pari a quasi il 45 per cento del valore delle produzioni andato perso, e riguarda oltre 9000 aziende agricole”. A conseguenza di ciò, il tavolo regionale per l’utilizzo in agricoltura della risorsa idrica è diventato permanente “allo scopo di mantenere sempre in atto il monitoraggio delle disponibilità idriche con i principali utilizzatori e poter adottare, in modo condiviso, eventuali correttivi nella gestione delle risorse in un’ottica ‘monte-valle’ in base all’andamento della disponibilità”. In particolare, ha concluso Sertori, “è stata data indicazione ai gestori della regolazione dei grandi laghi (il Consorzio del Ticino, il Consorzio dell’Adda il Consorzio dell’Oglio e l’AIPo che gestisce per conto della regione il lago d’Idro e il Lago di Garda), di adottare una gestione ‘cautelativa’ dei livelli e delle erogazioni al fine di evitare di trovarsi a febbraio con i laghi troppo ‘vuoti’". (Rem)