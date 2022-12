Energia: ecco la nuova mappa dei flussi del gas in Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal gasdotto Transadriatico, meglio noto con l’acronimo Tap, sono giunti in Italia al punto di approdo di Melendugno (Puglia) 9,7 miliardi di metricubi di gas. Inaugurato nel 2020 il Tap trasporta l’oro blu dal giacimento azero di Shah Deniz, sul Mar Caspio, allacciandosi al gasdotto del Caucaso meridionale e il gasdotto transanatolico (Tanap). La condotta passa per la Grecia e l’Albania, si inabissa per un piccolo tratto nel Mare Adriatico approdando infine a Melendugno in Puglia dove si collega alla rete che attraversa tutta la penisola. Nel corso del 2021m l’Italia aveva importato tramite il Tap circa 7,5 miliardi di metricubi di gas. Restando sul fianco meridionale, nel periodo primo gennaio-13 dicembre sono stati importati circa 2,5 miliardi di metricubi di gas tramite il gasdotto Greenstream che collega i giacimenti della Libia alle coste siciliane approdando a Gela. Il gasdotto vanta una capacità di trasporto di circa 10 miliardi di metri cubi all’anno, ma è ampiamente sottoutilizzato a causa della persistente crisi in Libia in corso dal 2011. Lungo circa 550 chilometri, Greenstream è stato inaugurato nel 2004 e realizzato dalla Saipem ed è di proprietà di una joint venture tra l’Italia Eni e la libica National Oil Corporation. Secondo una stima di “Agenzia Nova”, la produzione complessiva di gas della Libia era stata di 9,23 miliardi di metri cubi nel 2021, a fronte di un fabbisogno interno di 6 miliardi di metri cubi circa. Cifre che potrebbero effettivamente cambiare, ma solo con la scoperta di nuovi ingenti giacimenti di gas. A tal proposito, vale la pena ricordare che Eni sta portando avanti diverse esplorazioni sia onshore e offshore con ingenti investimenti che potrebbero concretizzarsi nel 2023. (segue) (Res)