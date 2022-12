Cina: il governo volta pagina sul Covid e scommette sulla ripresa, ma rischia una crisi sanitaria (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'abbandono delle restrizioni ha finito per complicare anche il tracciamento dei nuovi contagi, ponendo la Commissione sanitaria nazionale di fronte a un'ondata definita "impossibile" da quantificare. Il computo ufficiale dei decessi – 5.241 dall'inizio della pandemia – continua a non convincere gli osservatori, secondo cui le morti sarebbero di molto superiori. Dipendenti di forni crematori e camere mortuarie raggiunti dal quotidiano statunitense "Wall Street Journal" e dal britannico "Financial Times" hanno infatti riferito di essere letteralmente "sommersi" dal lavoro dopo la revoca delle restrizioni, e che le salme prese in consegna ogni giorno sono passate da 30 a circa 200. Fonti diplomatiche occidentali a Pechino, inoltre, ricordano come anche a Wuhan il numero reale delle vittime fu fortemente sottostimato all'inizio della pandemia: i decessi formalmente segnalati furono solo 4.000, ma si ritiene che il numero sia molto maggiore e compreso tra le 60 e le 80 mila vittime. (segue) (Cip)