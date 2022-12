Aerospazio: Italia a tutto campo con investimenti di 10 miliardi nei prossimi 5 anni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello italiano è il terzo contributo dopo i 179 milioni della Germania e i 287 della Francia che punta molto su questo settore, a causa della tradizionale expertise dell’industria e del ruolo primario di Parigi nella molto futura costruzione della difesa comune europea. Nonostante l’incidente del lanciatore Vega, il 2023 si presenta con le carte in regola per essere un anno importante per lo spazio Made in Italy. È però fondamentale che tutti gli attori, dal governo all’industria, dall’accademia agli investitori privati - ognuno per la parte che gli è propria - si muovano nell’ambito di una strategia che tenga al centro l’interesse nazionale e le relazioni privilegiate a livello internazionale che sin dai tempi del generale Luigi Broglio, il padre dello spazio italiano, il nostro Paese ha saputo costruire. (Rin)