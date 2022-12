Balcani: l’anno del rilancio dell’allargamento Ue tra luci e ombre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2022 è stato l’anno del rilancio dell’allargamento dell’Unione europea in particolare rivolto all’area dei Balcani occidentali. Con il via libera ai negoziati di adesione all’Ue per Albania e Macedonia del Nord – avvenuta il 18 luglio a livello di ambasciatori -si è aperta una fase nuova per i due Paesi che attendevano, rispettivamente, 8 e 17 anni l’avvio ufficiale del percorso di integrazione. La decisione è arrivata circa due settimane dopo la fine della presidenza di turno francese del Consiglio che aveva prodotto una proposta rivolta a Skopje per la risoluzione delle questioni rimaste aperte con la Bulgaria, legate alla storia e al patrimonio linguistico-culturale. Sofia infatti ha sempre posto il veto nei confronti della Macedonia del Nord bloccando di fatto anche il percorso europeo albanese. Tra le motivazioni, anche il non volere riconoscere il macedone come lingua ufficiale della Macedonia del Nord. La proposta di Parigi – poi approvata dal Parlamento di Skopje - prevede l’impegno della Macedonia del Nord a cambiare la sua Costituzione per riconoscere una minoranza bulgara, proteggere i diritti delle minoranze e bandire l’incitamento all’odio. Il vento sta finalmente cambiando per i due Paesi che attendevano da tempo, non senza malumori, l’organizzazione della prima conferenza intergovernativa che si è poi svolta a Bruxelles il 19 luglio. L’auspicio dell’Ue è stato quello di lanciare un messaggio simbolico a tutta la regione per rassicurare su una chiara prospettiva europea ai vari Paesi al di là della loro posizione ai nastri di partenza. L’istantanea che ha fotografato questo ‘momentum’ è stato il vertice Ue-Balcani occidentali ospitato a Tirana dal premier, Edi Rama, il 6 dicembre. Si è trattato del primo summit di questo tipo in assoluto organizzato nella regione dei Balcani occidentali che ha visto rinsaldare il partenariato strategico tra l'Ue e i Balcani occidentali oltre alla firma di un accordo per la diminuzione dei costi del roaming nel 2023, in vista della loro completa rimozione nel 2027. Un appuntamento dal forte valore simbolico da cui però non sono emersi, almeno nell’immediato, altri risultati concreti a favore dell’agenda balcanica dell’Unione, forse con una dovuta eccezione. (segue) (Res)