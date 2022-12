Libano: da Svizzera del Medio Oriente a polveriera, la parabola discendente del Paese dei cedri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attuale situazione di stallo e il perdurante doppio vuoto istituzionale "hanno un enorme potenziale di ulteriore destabilizzazione del piccolo Paese mediorientale", ha dichiarato ad "Agenzia Nova", Roberta La Fortezza, analista per la regione Mena e il Sahel. Per l’esperta, "la devastante situazione economica, finanziaria, sociale, umanitaria e sanitaria avrebbe richiesto uno sforzo riformatore del tutto inedito e un’azione coordinata di tutte le istituzioni del Paese. Istituzioni che, tuttavia, al momento non sono funzionanti o pienamente funzionanti. Questo avrà come conseguenza prima di tutto un ulteriore aggravamento della situazione economica già al collasso". L’indice dei prezzi al consumo in Libano ha registrato un incremento del 3,74 per cento a novembre su base mensile. Seppur in crescita rispetto al mese precedente, il dato mostra un rallentamento in relazione a ottobre, quando l’indice è aumentato del 14,65 per cento rispetto a settembre. Secondo i dati diffusi dall’Amministrazione centrale di statistica, su base annua l’inflazione è scesa a novembre al 142,37 per cento, rispetto al 158,46 di ottobre, rimanendo pur sempre elevatissima.Lo stallo istituzionale "sta paralizzando la capacità di governance del Paese stesso, bloccando in particolare le riforme economiche alle quali il Fondo monetario internazionale ha subordinato l’assistenza finanziaria di cui il Libano avrebbe vitale bisogno", ha spiegato La Fortezza. Le difficoltà delle istituzioni economiche internazionali, Fmi ma anche Banca mondiale, "sono legate non solo all’incertezza relativa al fatto che la controparte libanese possa effettivamente riuscire a garantire le riforme chieste in contropartita dei prestiti, ma finanche all’identificazione stessa della controparte legittimata a stipulare accordi". L’esperta ha ricordato che, tuttavia, anche i precedenti governi, seppur nel pieno delle loro funzioni, non sono riusciti a elaborare le riforme. "Certamente - ha affermato La Fortezza - non è possibile attribuire la mancanza di progettualità e di azione da parte degli attori politici libanesi al solo dato relativo all’attribuzione costituzionale di poteri all’attuale esecutivo, dato che anche i governi precedenti, aventi pieni poteri, sono riusciti a fare ben poco per garantire al Paese un pacchetto di aiuti e più in generale per risollevare le sue sorti". Ad aprile scorso, il governo Miqati - nel pieno delle sue funzioni - ha firmato un accordo preliminare con l’Fmi con il quale il Libano si è impegnato a soddisfare otto specifiche condizioni prima che l’istituzione finanziaria consideri concretamente la domanda per il pacchetto di salvataggio. Tuttavia, nei sei mesi successivi, il Libano ha completato solo due di queste riforme obbligatorie. (segue) (Res)