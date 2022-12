Scuola: l’autunno caldo a Roma è segnato dalle occupazioni lampo in 21 istituti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ventuno istituti occupati, con striscioni e fumogeni appesi alle finestre, in tutta la città: ma le proteste sono durate, in alcuni casi, neanche 24 ore. Picchetti e dibattiti pacifici, ma anche 230 studenti sospesi e oltre 10 mila euro di danni. E’ questo il bilancio dell’autunno caldo nelle scuole della Capitale. Dall'inizio di settembre, barricati nei loro istituti, i ragazzi hanno protestato per l’edilizia fatiscente delle scuole, per la mancanza di spazi sociali e di luoghi adeguati dove fare lezione. Si sono riuniti per dire stop alle "classi pollaio" con troppe iscrizioni e basta alla didattica sterile e frontale. Hanno occupato per chiedere interventi contro "la scarsa sicurezza nei locali scolastici e nei luoghi dell’alternanza scuola-lavoro" ma anche per dire "basta a discriminazioni e comportamenti sessisti nei confronti degli alunni". Questo quanto hanno detto in questi mesi i rappresentanti dei collettivi di sinistra negli istituti in protesta. (segue) (Rer)