Cina: il governo volta pagina sul Covid e scommette sulla ripresa, ma rischia una crisi sanitaria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le stime dell'istituto di ricerca statunitense Health Metrics and Evaluation (Ihme) in assenza di lockdown, quarantene e test di massa, la Cina rischia infatti un milione di morti. Aprile potrebbe configurarsi come il mese peggiore, con un picco di 322 mila decessi e infezioni diffuse tra un quarto della popolazione (pari a 1,4 miliardi di abitanti). Uno scenario che il governo sta tentando di scongiurare incentivando la vaccinazione su larga scala, aumentando la capacità delle terapie intensive e le scorte di antinfluenzali e antivirali. Il virus sembra tuttavia avere iniziato a circolare in modo incontrollato anche tra il personale in prima linea nella gestione dei contagi, complicando l'assistenza ai malati. Stando al quotidiano britannico "The Guardian", il virus è stato contratto dall'80 per cento di medici e infermieri di Pechino, tenuti comunque a prestare servizio negli ospedali per evitare il collasso del sistema sanitario. Dopo tre anni passati a investire in un gigantesco meccanismo di controllo e poco sulla prevenzione, il governo si trova infatti a fare i conti con risorse sanitarie disomogenee – perlopiù concentrate nella capitale e lungo le metropoli della costa orientale – e quasi otto milioni di ultraottantenni non immunizzati. L'importanza di recuperare i ritardi sulla vaccinazione – finora condotta con preparati nazionali dalla scarsa efficacia – emerge anche da uno studio pubblicato da tre professori di Hong Kong sulla piattaforma "Medrxiv". Stando alle proiezioni, per ridurre del 26-35 per cento i decessi previsti per il 2023, la Cina avrebbe bisogno di una copertura vaccinale con quattro dosi dell'85 per cento della popolazione e di una copertura antivirale nel 60 per cento dei casi. (segue) (Cip)