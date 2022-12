Cina: il governo volta pagina sul Covid e scommette sulla ripresa, ma rischia una crisi sanitaria (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dati e previsioni sembrano essere stati sottostimati dalla leadership comunista, che nel frattempo ha corretto la retorica sulla gestione del virus. Se nell'ondata pandemica del 2020 la strategia "zero Covid" veniva canonizzata come un infallibile metodo di contenimento rispetto alla "caotica" gestione occidentale, ora la tendenza dominante sembra essere quella di presentare il suo abbandono come "privo di costi". Nelle ultime settimane, la vice prima ministra Sun Chunlan e diversi esperti sanitari hanno offerto ripetute rassicurazioni sulla minore patogenicità della variante Omicron, che tuttavia non sembrano essere bastate a placare i timori della popolazione. Farmacie, piattaforme online e supermercati sono stati letteralmente presi d'assalto, registrando il tutto esaurito di antipiretici, antivirali e perfino di rimedi casalinghi come pesche sciroppate. (segue) (Cip)