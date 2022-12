Energia: ecco la nuova mappa dei flussi del gas in Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo dati elaborati da Snam, nel periodo dal primo gennaio al 13 dicembre l'Italia ha importato un totale di 52,2 miliardi di metri cubi di gas via condotte e 13,3 miliardi di metri cubi di gas naturale liquefatto. I dati evidenziano la centralità dell’Algeria come primo fornitore di gas. Sono stati infatti importati 22,1 miliardi di metricubi di gas dal primo gennaio al 13 dicembre tramite il gasdotto Transmed che trasporta il gas algerino in Italia approdando a Mazara del Vallo. In tutto il 2021, tramite il Trasmed erano stati trasportati circa 21 miliardi di metri cubi di gas. Intitolato a Enrico Mattei il gasdotto è stato realizzato tra il 1978 e il 1983 e inizia il suo percorso dal grande giacimento di Hassi R’Mel, il 18mo al mondo per riserve di gas (nella provincia desertica di Laghouat). Il gasdotto ha una capacità massima di circa 30 miliardi di metri cubi all’anno e attraversa l’Algeria per 550 chilometri fino al confine con la Tunisia, dove prosegue per 370 chilometri giungendo alla penisola di Capo Bon e attraverso il Mar Mediterraneo giunge fino alla Sicilia. (segue) (Res)