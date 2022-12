Energia: ecco la nuova mappa dei flussi del gas in Italia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal fianco settentrionale, sono giunti in Italia nel periodo di riferimento circa 10,9 miliardi di metricubi di gas tramite il Trans Austria gas pipeline (Tag) che trasporta il gas russo attraverso il gasdotto Bratstvo, che parte dai giacimenti della Siberia nell’area di Nadym le cui condotte attraversano l’Ucraina da est a ovest connettendosi al gasdotto Transgas in Slovacchia, poi infine a quello austriaco allacciandosi alla rete nazionale all’altezza del passo del Tarvisio. In base ai dati de ministero della Transizione ecologica, i volumi di gas in ingresso a Tarvisio sono diminuiti drasticamente nel corso del 2022. Il totale del gas importato nel periodo gennaio-ottobre 2022 è stato del 46,6 per cento inferiore rispetto allo stesso periodo del 2021, con il dato mensile di ottobre dell’anno in corso in calo dell’86 per cento se paragonato con lo stesso mese del 2021. (segue) (Res)