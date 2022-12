Energia: ecco la nuova mappa dei flussi del gas in Italia (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il 2023 sono previste una serie di nuove forniture per ridurre ulteriormente i flussi dalla Russia fino ad azzerarli. In base agli accordi stretti durante il governo Draghi, dal 2023 dovrebbero giungere nuove forniture di Gnl dal Congo. L'intesa raggiunta lo scorso aprile prevede “l'accelerazione e l'aumento della produzione di gas in Congo, in primis tramite lo sviluppo di un progetto di gas naturale liquefatto (Gnl) con avvio previsto nel 2023 e capacità a regime di oltre 3 milioni di tonnellate all'anno (oltre 4,5 miliardi di metri cubi / anno). Sempre in base agli accordi firmati ad aprile da Eni con l’egiziana Egas, ulteriori forniture giungeranno dall’Egitto. Per quanto riguarda l’Algeria, gli accordi firmati ad aprile e maggio aumenteranno le forniture attraverso il gasdotto Transmed, che si allaccia alla rete italiana a Mazara del Vallo, a graduali volumi crescenti. Per il 2023-24, Eni si aspetta fino a 9 miliardi di metri cubi l'anno. Infine, nel 2023 è prevista anche l’entrata in funzione di altre due unità di rigassificazione a Piombino e Ravenna, entrambi con una capacità di 5 miliardi di metri cubi all'anno. (Res)