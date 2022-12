Caso Orlandi: il fratello Pietro, auspico che impegno parlamento abbatta muro di omertà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione d’inchiesta parlamentare che analizzerà i casi di scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, oltre che il delitto irrisolto di Simonetta Cesaroni, nelle speranze del fratello di Emanuela, Pietro Orlandi, dovrà “abbattere il muro di omertà che dura da 40 anni”. In un’intervista ad “Agenzia Nova” Pietro Orlandi racconta: “All'anagrafe Vaticana Emanuela risulta ancora viva e, nonostante i 40 anni dalla scomparsa, continuerò a cercarla da viva fino a quando non avrò una prova contraria”. Il fratello della 15enne, scomparsa il 22 giugno 1983 in circostanze misteriose e mai più ritrovata, sulla commissione parlamentare d’inchiesta sottolinea: "Spero serva a dare una spallata al muro di omertà che impedisce di far emergere la verità e le responsabilità sulla scomparsa di Emanuela”. Quaranta anni di indagini che non hanno portato a nulla ma "non per incapacità, ma per una evidente volontà di non trovare la verità", sottolinea Pietro. Nel 2015 la procura di Roma con a capo Giuseppe Pignatone ha archiviato l'inchiesta. "Da allora sono emersi tanti elementi nuovi" ma sembra che non ci sia fretta da parte degli inquirenti, a volerli ascoltare. "Se dovesse essere istituita questa Commissione d'inchiesta, non sarebbe solamente il fratello della scomparsa e il suo avvocato a chiedere interventi, ma sarebbe lo Stato italiano a farlo", racconta Pietro Orlandi. (segue) (Rer)