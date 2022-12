Libano: da Svizzera del Medio Oriente a polveriera, la parabola discendente del Paese dei cedri (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sostegno economico internazionale al Libano è di fondamentale importanza sia per ragioni strettamente finanziarie che di sicurezza sociale. Al riguardo, La Fortezza ha spiegato che "i prestiti internazionali sono fondamentali in un contesto in cui il collasso economico è ormai oltremodo evidente. Prolungare oltremodo ogni forma di intervento e di presa in carico della situazione politica significa portare il Paese ben oltre il limite sociale di sopportazione". L’analista ha messo in guardia anche dalle ripercussioni sul piano sociale. "Il rischio maggiore è ovviamente quello derivante da potenziali aumenti delle tensioni e dunque degli episodi di insorgenza socio-politica in tutto il Paese; tensioni che in Libano rischiano sempre di tingersi di un colore confessionale", ha aggiunto, citando la guerra politica combattuta nelle aule parlamentari per la nomina del presidente a suon di schede vuote e nomine inaccettabili, tra Hezbollah (e partiti di coalizione) e le Forze Libanesi (e partiti vicini). "La politica libanese appare, insomma, sempre più polarizzata e ciò potrebbe provocare anche una crescente polarizzazione della società, la quale, si esplicherebbe lungo le linee di divisione confessionale", ha proseguito. (segue) (Res)