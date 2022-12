Libano: da Svizzera del Medio Oriente a polveriera, la parabola discendente del Paese dei cedri (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un contesto in cui il deterioramento della situazione economica potrebbe comportare un aumento degli scontri tra gruppi e famiglie locali, nonché una maggiore incidenza dei fenomeni criminali, "una riduzione delle capacità operative degli apparati di polizia rappresenterebbe una ulteriore criticità sul piano della sicurezza", per La Fortezza. Infine, con il crollo delle entrate del governo e la perdita di accesso ai mercati finanziari potrebbe esserci un "possibile aumento dei rischi legati al terrorismo internazionale". Nell’ultimo mese le autorità libanesi hanno annunciato lo smantellamento di diverse cellule terroristiche. "Non solo la crisi economica riduce le capacità di controllo e di intervento degli apparati statuali, ma contestualmente aumenta le possibilità per i gruppi terroristici di trovare spazi di manovra crescenti nell’attività di reclutamento e propaganda nel Paese. La radicalizzazione e l’adesione a gruppi estremisti da parte delle fasce più giovani della popolazione, sono, infatti, fenomeni strettamente correlati al diffuso malessere sociale e alla mancanza di prospettive future", ha concluso La Fortezza. (segue) (Res)